Champions-League-Viertelfinale Schon wieder ein Benzema-Hattrick – Real Madrid gewinnt beim FC Chelsea

Karim Benzema hat mit einem weiteren Weltklasse-Auftritt in der Champions League Real Madrid dem Halbfinal-Einzug nahe gebracht. Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea köpfte der Franzose innerhalb von knapp vier Minuten zwei Tore (21. Minute, 24. Minute). Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte vollendete Benzema seinen Dreierpack per Fuß (46.). Schon im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hatte Benzema die Partie mit drei Toren fast im Alleingang entschieden .

Während die Zukunft des FC Chelsea nach den Sanktionen gegen den Oligarchen und Klubbesitzer Roman Abramowitsch und vor dem Hintergrund des bevorstehenden Verkaufs eine ungewisse ist, gestaltete sich die Gegenwart sportlich spektakulär. Das lag zunächst allerdings nur selten am Titelverteidiger in der Königsklasse: Vielmehr waren es die Madrilenen, die sich in Spiel zwei nach der 0:4-Demontage gegen den FC Barcelona gut erholt zeigten und über Vinícius Júnior einen blitschnell ausgespielten Konter an die Latte setzten (10.).