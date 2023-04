Champions League Real Madrid kontert sich zum Viertelfinal-Erfolg über Chelsea

Wenig erinnerte an der Stamford Bridge an das Spektakel des Duells im vergangenen Jahr, als Chelsea nach einer 1:3-Hinspielniederlage zwischenzeitlich 3:0 in Führung ging und Real erst nach Verlängerung mit 2:3 in das Halbfinale erreicht hatte. Die Spanier verwalteten den 2:0-Vorsprung und setzten auf gefährliche Momente im Umschaltspiel, Chelsea fehlte oft die letzte Präzision bei Flanken und die Abnehmer im Strafraum (31., 36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Real-Torwart Thibaut Courtois in höchster Not retten, Marc Cucurella kam aus vier Metern frei zum Abschluss (45.+1).