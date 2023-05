Auch die erste gefährliche Aktion nach der Halbzeit gehörte Real, Benzemas Abschluss wurde noch John Stones abgefälscht und landete über dem Tor (50.). Das Spiel wurde nun offener, Madrid investierte in den Angriff, bei City lief viel über De Bruyne, der wie Haaland lange kaum zur Geltung kam. De Bruyne war es dann aber, der in einer spanischen Drangphase mit einem Distanzschuss den Ausgleich für die Engländer erzielte (67.). Benzema hatte per Kopf die Großchance auf die erneute Führung (78.), danach riskierte kein Team mehr eine Niederlage.