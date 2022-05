Champions-League-Reform Das Riesenrad des Fußballs soll sich noch schneller drehen

Die Spitzenfunktionäre des europäischen Fußballs haben sich für ihr Treffen in dieser Woche eine Kongresshalle in der Nähe des Wiener Praters ausgesucht. Nebenan ist die berühmte Kirmesmeile mit dem Riesenrad – und es braucht nicht viel Kreativität, Parallelen zur Champions League zu finden. Die Champions League ist schließlich der große Vergnügungspark des europäischen Fußballs. Und künftig soll alles noch größer, noch bunter werden.

Das Riesenrad soll sich noch schneller drehen und vor allem noch mehr Geld einbringen, wenn es nach den Plänen von Uefa-Boss Aleksander Čeferin und seinen Mitstreitern geht. Die Umgestaltung der Champions League, wie sie dem Exekutivkomitee und dem Kongress der Uefa heute und morgen zum Beschluss vorliegt, soll und wird das Bild dieses Wettbewerbs grundlegend verändern. Die britische Zeitung »The Independent« spricht gar vom »Moment der Wahrheit« für die Uefa. Die Fanorganisation Football Supporters Europe schreibt: »Die Entscheidung wird das Spiel für eine ganze Generation prägen, mit Auswirkungen auf jede Liga, jeden Klub, jeden Spieler und Fan in Europa.« Es geht um viel. Hier sind Antworten zu den dringlichsten Fragen rund um die geplante Reform.

Wie soll die Champions League künftig aussehen? Nach den Plänen der Uefa, die im Grundsatz bereits vor einem Jahr abgesegnet wurden, soll ab der Saison 2024/2025 in der Königsklasse mit 36 statt bisher 32 Mannschaften gespielt werden. Die bisherige Gruppenphase wird abgeschafft. Stattdessen werden die Achtelfinalisten in einer Art Liga der 36 Teams ermittelt. In dieser Vorrunde, so der ursprüngliche Plan, soll es dann für jedes Team zehn Partien geben, fünf Heimspiele, fünf Auswärtsspiele, gegen zehn verschiedene Gegner.

Am Ende qualifizieren sich die besten Acht der Tabelle fürs Achtelfinale. Die übrigen acht Plätze für die K.-o.-Runde werden in Playoffs von denjenigen Mannschaften ermittelt, die in der Tabelle nach der Vorrunde auf den Rängen 9 bis 24 liegen.

Bild vergrößern Uefa-Chef Aleksander Čeferin Foto: Jean-Christophe Bott / EPA

Das klingt alles sehr kompliziert, ab dem Achtelfinale jedoch soll dann so weitergespielt werden wie bisher. Die Idee von Čeferin, den Gesamtsieger in einem Final Four der vier Halbfinalisten zu ermitteln, scheint zwar erst einmal vom Tisch. Da es aber eines der Steckenpferde des Uefa-Präsidenten ist, kann sie jederzeit wieder aus der Schublade geholt werden.

Was ist der Hauptkritikpunkt? Scharf kritisiert wurde im Vorfeld vor allem der Plan, zwei der vier zusätzlichen Plätze in der dann 36er-Champions-League für Teams freizuhalten, die die sportliche Qualifikation zur Königsklasse verpasst haben, die aber aufgrund ihrer bisherigen regelmäßigen Teilnahmen dank einer Fünf-Jahreswertung eine Art Wildcard erhalten. Dies würde die bisherige Praxis, dass nur Teams teilnehmen dürfen, die auch die sportliche Qualifikation vorweisen können, aufweichen. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin eine Art Bestandschutz für Großklubs: ein erster großer Schritt, dass sich die Champions League von sportlichen Vorleistungen abkoppelt, hin zur Abschottung einer Eliteliga, so wie sie es den Befürwortern einer Super League vorschwebt.

»Stoppt Champions-League-Reformen – Fußball für Millionen Fans, nicht für Milliarden von Euros«, haben Fans des FC Bayern am Wochenende auf einem Banner im Stadion gefordert. BVB-Anhänger plakatierten in Fürth »Stop UCL-Reforms«, aber der Widerstand kommt nicht nur von den Anhängern. Auch aus der Klubvereinigung European Leagues ist Unmut zu hören. Die Wildcard stelle »eine ungerechtfertigte zweite Chance für einige große Klubs dar«, heißt es von dort. Die Uefa hatte mittlerweile einen Kompromiss angeboten: Dieser Persilschein solle nur noch für Klubs gelten, wenn sie die Champions-League-Qualifikation ganz knapp verfehlt hätten, zum Beispiel in der Bundesliga oder in der Premier League Platz fünf der Abschlusstabelle belegen.

Auf dem Tisch liegt laut der »Times« nun noch ein Alternativvorschlag, statt der Wildcard zwei Plätze den zuletzt zwei erfolgreichsten Nationalverbänden zu gönnen. Es wird also immer noch nach Kräften gefeilscht. Was ist darüber hinaus umstritten? Die Neugestaltung der Gruppenphase erhöht die Zahl der Spiele einer Champions-League-Saison um immerhin 100: von 125 auf 225. Dagegen rebellieren zahlreiche Klubs, die sich jetzt schon an der Belastungsgrenze sehen. Dem Wunsch, die Vorrundenspiele zu reduzieren, könnte die Uefa entgegenkommen. Es gab zuletzt Signale, von zehn Spielen pro Klub auf acht Partien herunterzugehen. Die zusätzlichen Termine für diese Spiele sollen im Dezember und Januar geschaffen werden, eine Winterpause, wie sie die Bundesliga kennt, gäbe es dann so gut wie nicht mehr. Wer soll von der Umgestaltung profitieren? Es sind vor allem die Klubs der großen Ligen, die mit der Reform noch besser dastehen als bisher. So soll ein zusätzlicher Platz für ein Team aus derjenigen Liga geschaffen werden, die in der europäischen Fünf-Jahreswertung auf Platz fünf liegt. Das ist das Ligen-Ranking, das nach dem Abschneiden der Klubs im Europapokal in den vergangenen Jahren gebildet wird – und in dem England, Spanien, Deutschland und Italien seit Jahren das führende Quartett bilden. Dahinter auf Platz fünf ist derzeit die französische Ligue 1 platziert, der Dritte der französischen Liga würde damit einen garantierten Champions-League-Rang bekommen. Der vierte und letzte zusätzliche Platz in der Champions League würde aus der Champions-League-Qualifikation hervorgehen: Dort würden künftig fünf statt bisher vier Teams in die Vorrunde aufrücken. Mit den zwei Mannschaften, die die Wildcard erhalten, wäre das 36er-Feld damit komplett. Höhere Champions-League-Mathematik.