Andere deutsche Städte als Alternative

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Zuvor muss eine Delegation der Uefa das Volksparkstadion noch auf seine Champions-League-Tauglichkeit überprüfen. Weitere Ausweichkandidaten sollen Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf sein. Donezk bevorzuge aber laut dem polnischen Portal »Sport.pl« offenbar das Volksparkstadion.

Schachtar schied in der vergangenen Saison in der Vorrunde der Königsklasse aus und kam in der Europa League nicht über das Achtelfinale hinaus. Der Klub wurde zum elften Mal ukrainischer Meister und qualifizierte sich damit direkt für die Champions League. Die Gruppenphase der Champions League wird am 31. August ausgelost.