Champions League Sensationelle Aufholjagd gegen Manchester City – Real Madrid folgt Liverpool ins Finale

Die »Remontada«, die Aufholjagd, ist geglückt – und wie: Real Madrid hat sich auf spektakuläre Weise 3:1 (0:0, 2:1) gegen Manchester City durchgesetzt und steht trotz der 3:4-Hinspielniederlage im Finale der Champions League. Im Estadio Santiago Bernabéu schien Riyad Mahrez für die Citizens bereits alles klar zu machen (73. Minute). Ein Doppelpack des eingewechselten Rodrygo (90., 90.+1) bescherte den Madrilenen in den Schlussminuten den Einzug in die Verlängerung, dort traf Karim Benzema per Foulelfmeter zum Endstand (95.)

Im Endspiel der Königsklasse trifft Real am 28. Mai im Stade de France bei Paris auf den FC Liverpool, der sich 2:0 und 3:2 gegen den FC Villarreal durchsetzte.

Nach den sieben Toren des Hinspiels hatte Pep Guardiola bereits von »Werbung für den Fußball« geschwärmt. Mit dem atemlosen Tor- und Chancenfestival der Vorwoche hatte die erste Hälfte allerdings wenig gemein: Carlo Ancelottis Madrilenen starteten vorsichtig ins Spiel, für Außenstürmer Rodrygo war Abräumer Casemiro nach Sperre zurück in die Startelf gerückt und verstärkte das defensive Mittelfeld.

So stand Real gegen Citys Offensive viel sicherer als noch in Manchester. Allerdings half das 0:0 nur den Citizens. Real war in Zugzwang, Karim Benzema und Vinicius Junior fanden sich im Angriff aber zu oft in deutlicher Unterzahl wieder. Ein Kopfball Benzemas über das Tor (5. Minute), ein Schuss von Toni Kroos knapp links neben das Tor (27.) – viel näher kam die Mannschaft, die in La Liga seit dem Wochenende als Meister feststeht, einem Treffer zunächst nicht.

Laporte nah am Platzverweis City hatte durch Bernardo Silva, der aus fünf Metern an Thibaut Courtois scheiterte (23.), die größte Gelegenheit, aber auch Glück, dass Aymeric Laporte nach einer Ohrfeige gegen Luka Modrić nur Gelb sah (8.). Wirklich gefährlich wurde es dann auch für das Tor von Ederson wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel: Einen schnell und direkt gespielten Real-Angriff brachte Vinicius Junior aus fünf Metern nur knapp nicht aufs Tor (46.).

Bild vergrößern Aymeric Laporte erwischte Luka Modrić im Gesicht und ging dann selbst zu Boden Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Es folgten zehn Minuten Powerplay Reals: Die zweiten Bälle landeten nun mehrheitlich bei Real, das Spiel verlagerte sich vor Citys Strafraum. Wenn die Madrilenen aber in den Strafraum hinein spielten, wurde es unsauber: Zweimal bekam der in die Tiefe startende Vinicius Junior den Ball in die Hacken, einmal wurde ein Abschlussversuch Modrićs geblockt (53.).

City konnte die Partie beruhigen – und setzte einen erfolgreichen Gegenangriff: Bernardo Silva legte aus dem Zentrum hinaus auf halbrechts, wo Mahrez in den Strafraum eingedrungen war. Per Linksschuss ins kurze Ecke brachte der Rechtsaußen City in Führung (73.). Doch Real war noch nicht geschlagen: Ferland Mendy klärte einen Grealish-Abschluss knapp vor der Linie (87.), dann begann die »Remontada«: Der eingewechselte Rodrygo glich erst das Spiel aus (90.), traf anderthalb Minuten später dann auch noch per Kopf zum 2:1 und egalisierte das Hinspielergebnis. Benzema, der Entscheider Zum Türöffner ins Finale aber wurde der Spieler der Blancos, der schon während der Aufholjagd im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain der Hauptdarsteller war: Rúben Dias kam gegen Benzema im Strafraum zu spät in den Zweikampf, der Franzose ging zu Boden und bekam von Referee Daniele Orsato den Strafstoß zugesprochen. Benzema, der im Hinspiel bereits per Panenka-Elfmeter getroffen hatte, schoss selbst und verwandelte hart und platziert rechts unten (95.).

In der Schlussphase war City dem Anschluss und damit dem Elfmeterschießen näher als Real einem vierten Treffer, Fernandinho aber setzte eine Großchance aus kurzer Distanz neben das Tor (105.+2). So verpasst der Premier-League-Tabellenführer das erhoffte zweite Champions-League-Finale in Folge, im Vorjahr war man im Endspiel dem FC Chelsea unterlegen.