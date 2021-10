4:0-Sieg der Bayern in der Champions League Der Vier-Minuten-Wirbelsturm von Lissabon

Zuletzt vier Tore in sieben Minuten, nun drei in vier: Die Bayern haben das nächste Team durcheinandergewirbelt. Trainer Nagelsmann war nur per Funk zugeschaltet – und doch gab er einen entscheidenden Wechsel durch.

Aus Lissabon berichtet Benjamin Knaack