Zweite Hälfte: Liverpool arbeitete sich weiter von Halbchance zu Halbchance, bis Vinícius Júnior traf (59.). Bitter für Liverpool: Trainer Klopp hatte extra den schnellen Abwehrspieler Ibrahima Konaté in der Startelf platziert, um den Angriffen des Brasilianers mit entsprechender Geschwindigkeit begegnen zu können. Liverpool war erst geschockt, dann wütend: Salah scheiterte an Courtois (64.), Salah scheiterte an Courtois (69.) Diego Jota scheiterte an Courtois (80.) und Salah... scheiterte an Courtois (82.). Der 30-jährige Belgier im Tor der Madrilenen zeigte eine Weltklasseleistung.