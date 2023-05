Inters Džeko glänzt im Champions-League-Halbfinale Mailands virtuosester Stehgeiger

Sie brechen auseinander: Džekos frühem Treffer folgte ein herrlicher Angriff, an dessen Ende Federico Dimarco das Auge für Henrikh Mkhitaryan hatte, der von ganz weit hinten bis an den Strafraum durchgelaufen war und dort eine bizarr große Lücke in der Milan-Defensive ausnutzte (11. Minute). Es folgte Inter-Chance um Inter-Chance, die Blau-Schwarzen gewannen im Mittelfeld fast jeden Zweikampf und suchten blitzschnell den Abschluss. Dass nach nur 18 Minuten auch noch Milan-Kreativzentrale Ismaël Bennacer verletzt vom Platz musste, ließ die Partie noch mehr in Richtung Inters kippen.

Die neue Vorsicht an der Pfeife: Das bislang letzte Derby della Madonnina in der Champions League allerdings dauerte keine 90 Minuten: Als es in der Saison 2004/2005 Flaschen und Feuerzeuge auf die Spieler regnete, brach Schiedsrichter Markus Merk die Partie ab, die AC gewann am grünen Tisch. Dass diesmal kaum Tumulte ausbrachen, lag auch an Referee Jesús Gil Manzano: Der Spanier leitete die Partie streng, aber besonnen, und war sich nicht zu fein, eine vermeintliche Elfmeterszene zugunsten Inters noch einmal in der Zeitlupe zu begutachten. Dabei war die Eingriffsschwelle für den Video-Assistenten kaum erreicht, Simon Kjaer hatte Lautaro Martínez berührt – wohl aber nicht gefoult, sodass die Korrektur der Fairness zuträglich wirkte.