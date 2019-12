Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League sind noch einige Plätze für das Achtelfinale zu vergeben. Die Gruppen der Spiele am Dienstag im Überblick:

Borussia Dortmund im Fernduell mit Inter

Der BVB und Inter Mailand haben vor dem letzten Spiel in Gruppe F jeweils sieben Punkte. Bleiben beide Teams punktgleich, wären die Italiener aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (2:0/2:3) im Achtelfinale. Um das zu verhindern, muss Dortmund im Duell mit Prag mehr Punkte holen als Inter im Parallelspiel gegen den FC Barcelona. Viel wird also davon abhängen, ob der bereits für die K.-o.-Runde qualifizierte spanische Meister in der Partie in Mailand Schützenhilfe leistet - allerdings ohne Superstar Lionel Messi. Im schlechtesten Fall spielt Dortmund in der Europa League weiter.

FC Liverpool braucht einen Punkt

Der FC Liverpool führt die Gruppe E mit zehn Punkten an, könnte aber noch auf Platz drei abrutschen und das Achtelfinale verpassen. Dann nämlich, wenn die Reds am Dienstagabend bei RB Salzburg (sieben Punkte) verlieren und die SSC Neapel (neun Punkte) im Parallelspiel gegen KRC Genk (ein Punkt) gewinnt. Positiv ausgedrückt: Liverpool reicht gegen Salzburg ein Unentschieden, um ins Achtelfinale einzuziehen. Auch bei einer Niederlage könnte der aktuelle Champions-League-Sieger die nächste Runde erreichen, dafür müsste Neapel aber zeitgleich gegen Genk verlieren.

RB Leipzig bereits qualifiziert

RB Leipzig hat es erstmals ins Achtelfinale der Champions League geschafft, das steht bereits seit dem Unentschieden gegen Benfica Ende November fest. Der Klub sammelte in der Gruppe G bislang zehn Punkte und liegt vor Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg, die je sieben Punkte haben. Zenit kann Leipzig nicht mehr überholen, da die Russen den direkten Vergleich mit RB verloren haben. Gegen Lyon reicht Leipzig ein Unentschieden für den Gruppensieg.

Amsterdam spielt ums Achtelfinale

Hier ist noch vieles offen: Ajax Amsterdam, Halbfinalist der Vorsaison, ist mit zehn Punkten Erster der Gruppe H, dahinter folgen mit je acht Punkten Chelsea und Valencia. Ein Unentschieden gegen Valencia reicht Ajax für das Erreichen der nächsten Runde. Chelsea muss gegen Lille gewinnen, um sicher weiterzukommen. Ein Unentschieden reicht den Londonern, wenn Valencia gleichzeitig gegen Ajax verliert. Gewinnen Chelsea und Valencia ihre Spiele, spielt Ajax in der Europa League weiter.