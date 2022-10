Wie schon beim 6:1-Sieg im Hinspiel ließ der SSC Neapel Ajax Amsterdam auch im Rückspiel keine Chance. Neapel ging bereits nach vier Minuten in Führung. Hirving Lozano und Piotr Zieliński kombinierten sich durch, am Ende chippte Zieliński den Ball in den Strafraum und Lozano verwandelte per Kopf. Neapel spielte schnell und schnörkellos nach vorn, Ajax hatte immer wieder Probleme mit dem hohen Tempo der Italiener. So auch beim 2:0, als Neapel einmal mehr schnell nach vorn kam und Angreifer Giacomo Raspadori aus rund 15 Metern traf (26. Minute). Ajax kämpfte sich danach ins Spiel, wurde zunächst aber zu selten gefährlich.