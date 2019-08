Qualifikation zur Champions League Doll-Klub Apoel schafft Remis gegen Ajax

Apoel Nikosia hat es im Playoff-Hinspiel der Champions League verpasst, mit einer besseren Ausgangsposition nach Amsterdam zu reisen. Gegen Ajax, Halbfinalist der vergangenen Champions-League-Saison, kam das Team von Trainer Thomas Doll trotz einiger guter Torchancen nur zu einem 0:0. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (28.8. 21 Uhr) statt. Doll hatte den Klub erst vor zwei Wochen übernommen und mit einem 2:0-Sieg bei Qarabag Agdam den Einzug in die Playoff-Runde möglich gemacht.

Der Favorit kam zunächst besser ins Spiel und in der Anfangsphase zu einigen Torchancen. Doch nach einer Viertelstunde stellten sich die Zyprioten besser auf Ajax ein und hielten das Spiel offen. In der zweiten Hälfte wurde Nikosia auch offensiv immer besser und hätte durch Andrija Pavlovic (58. Minute), Giorgos Merkis mit einem Lattenkopfball (59.), Musa Al Taamari (60.) und Lucas Souza (70.) in Führung gehen können. Als Amsterdams Noussair Mazraoui mit Gelb-Rot vom Platz musste (82.), wurde Ajax wieder besser und hätte durch den eingewechselten Klaas-Jan Huntelaar sogar noch zum glücklichen Auswärtssieg kommen können (89.). So blieb es beim torlosen Remis und Ajax muss im Heimspiel gewinnen, um wieder in die Gruppenphase einziehen zu können.

Gute Chancen haben der FC Brügge und Slavia Prag. Der belgische Klub gewann durch einen verwandelten Elfmeter von Hans Vanaken 1:0 (1:0) beim Linzer ASK (10.). Prag gewann in Rumänien bei CfR Cluj ebenfalls 1:0 (1:0), das entscheidende Tor erzielte Lukas Masopust (28.).