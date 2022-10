Vor dem Clásico am Sonntag gegen den FC Barcelona schien Real Madrid nicht mit der ganzen Konzentration beim Champions-League-Spiel in Warschau gegen Donezk zu sein. In der ersten Halbzeit passierte nicht viel, in der zweiten Hälfte kassierte Real sofort nach Wiederanpfiff das 0:1. Angreifer Olexandr Zubkov köpfte nach einer präzisen Flanke ein (46.). Lassina Traoré hätte eigentlich erhöhen müssen, traf aber nur die Latte (65.).