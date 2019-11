Champions League Mourinho erreicht Achtelfinale, Dybala schießt Juve mit Traumtor zum Gruppensieg

Tottenham Hotspur - Olympiakos Piräus 4:2 (1:2)

In der Premier League hatte der neue Spurs-Trainer José Mourinho dank einer starken ersten Hälfte beim 3:2-Sieg bei West Ham United einen gelungenen Einstand gefeiert, in seinem ersten Champions-League-Spiel vor heimischem Publikum war der zweite Durchgang der Schlüssel zum Erfolg.

Piräus begann mutig, Tottenhams Danny Rose spielte den Ball ohne Not in die Füße von Youssef El-Arabi, der auf seinem Weg von rechts ins Zentrum Harry Winks stehenließ und den Ball aus 20 Metern ins linke Eck schoss (6.). Bereits in der 19. Minute legten die Gäste nach, als Guilherme eine flache Ecke am ersten Pfosten verlängerte und der einlaufende Ruben Semedo den zweiten Treffer erzielte.

Doch Tottenham gelang noch vor der Pause der Anschluss nach einem Fehler von Olympiakos Yassine Meriah. Der Innenverteidiger trat bei einer eher harmlosen Hereingabe über den Ball, Dele Alli drückte ihn dann mühelos über die Linie (45.+1). Die zweite Hälfte begannen die Spurs druckvoller und kamen durch Harry Kane zum Ausgleich, der eine Hereingabe von Lucas Moura nutzte (50.).

In der 73. Minute erzielte Serge Aurier per Dropkick die Führung, Kane sorgte mit einem Kopfball für die Entscheidung (77.). Durch den Sieg der Bayern in Belgrad steht Tottenham als Gruppenzweiter fest und zieht in die K.o.-Runde ein.

Marco Bertorello / AFP Paulo Dybala traf im dritten Spiel in Folge für Juventus

Juventus - Atlético Madrid 1:0 (1:0)

Es dauerte bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, dann ging Juventus durch ein Traumtor von Paulo Dybala in Führung. Der Argentinier zirkelte einen Freistoß nahe der linken Torauslinie über den überraschten Atlético-Torwart Jan Oblak hinweg ins Tor der Gäste (45.+2). Turin ist damit sicher Gruppensieger - und der Erfolg der Italiener macht auch Leverkusen Hoffnung: Bayer steht nach dem Sieg in Moskau nur noch einen Punkt hinter Madrid und empfängt am letzten Spieltag Juventus.

Real Madrid - Paris Saint-Germain 2:2 (1:0)

Dass Real Madrid und Paris Saint-Germain in der Gruppe A weiterkommen würden, stand bereits vor der Partie fest. Durch das Tor des gebürtigen Madrilenen Pablo Sarabia in der 83. Minute sicherte sich PSG am vorletzten Spieltag nun den Gruppensieg vor Real. Karim Benzema hatte Real in Führung gebracht (17.) und in der 79. Minute auf 2:0 erhöht. Doch die schnelle Antwort von Kylian Mbappé (81.) und der Ausgleich durch Sarabia machten die Hoffnungen der Spanier zunichte.

Kurios wurde es kurz vor der Pause: Zwar hatte Real-Keeper Thibaut Courtois PSG-Angreifer Mauro Icardi umgegrätscht und dafür von Schiedsrichter Artur Soares Dias die Rote Karte gesehen, doch der Referee prüfte noch mal die Situation, die zum Angriff geführt hatte und entschied, dass ihr ein Foulspiel des Parisers Idrissa Gueye vorangegangen war. Beide Teams waren mit elf Spielern in die Kabine gegangen.

Angel Martinez / Getty Images Die PSG-Stars bejubeln den Ausglich durch Pablo Sarabia (Mitte)

Manchester City - Schachtjor Donezk 1:1 (0:0)

Manchester City hat sich im direkten Duell mit dem Gruppenzweiten Donezk schon am vorletzten Spieltag den Gruppensieg gesichert. Nachdem die Hintermannschaft von Schachtjor im ersten Durchgang noch allen Angriffen der Gastgeber standgehalten hatte, traf Ilkay Gündogan in der zweiten Hälfte nach Vorlage von Gabriel Jesus (56.). Manor Solomon erzielte noch den Ausgleich (69.). Damit wäre Donezk mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Atalanta am abschließenden Spieltag sicher weiter.

Die weiteren Ergebnisse:

Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 0:6 (0:1)

Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Atalanta - Dinamo Zagreb 2:0 (1:0)

Galatasaray Istanbul - Club Brügge 1:1 (1:0)