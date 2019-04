Die Szene des Spiels: Ajax-Spielmacher Hakim Ziyech steckte den Ball zum haarscharf entlang der Abseitslinie agierenden Donny van de Beek durch, der mit ein, zwei Täuschungen Spurs-Torhüter Hugo Lloris in die Knie zwang und aus halbrechter Position überlegt ins linke Eck einschoss. Es war in der 15. Minute der Lohn für eine dominante Anfangsphase der Gäste, die zunächst nahtlos an die beeindruckenden Auswärtsleistungen bei Real Madrid und Juventus anschließen konnten.

Das Ergebnis: Ajax Amsterdam hat das Habfinal-Hinspiel der Champions League 1:0 (1:0) bei Tottenham Hotspur gewonnen. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Begann mit totaler Kontrolle für Ajax. Nach 20 Minuten kamen sie auf nahezu 70 Prozent Ballbesitz und 6:0 Torschüsse. Die Dreierkette der Spurs war in steter Unruhe, unter anderem bei Chancen von David Neres (19. Minute) und van de Beek (24.). Fernando Llorente hatte per Kopf die erste Gelegenheit der Spurs (25.), die erst kurz vor dem Halbzeitpfiff den Zugriff auf diese Partie erlangten und mit Toby Alderweireld (45.+4) und Moussa Sissoko (45.+5) zwei weitere Möglichkeiten verbuchen konnten.

Vertonghens K.o.: Nach einem Freistoß für die Spurs von Kieran Trippier stieß Jan Vertonghen mit dem Kopf seines Innenverteidigerkollegen Alderweireld zusammen (33.). Verthongen blutete stark und wirkte benommen. Nach minutenlanger Behandlung kam er jedoch zurück aufs Feld, bevor er umgehend seine Auswechslung einforderte. Beim Verlassen des Spielfeldes brach er fast in den Armen seines Trainers Mauricio Pochettino zusammen. Der Schiedsrichter hatte Sekunden zuvor offenbar noch mit der Bank der Spurs kommuniziert, ob eine Gehirnerschütterung vorliege. Dramatische, vermeidbare Szenen. Ein weiteres Argument für das "Concussion Protocol", wie es zum Beispiel in der NFL üblich ist.

Die zweite Hälfte: die Spurs nun wacher und aktiver. Direkt nach dem Wiederanpfiff vergab Llorente eine gute Chance, auch Eriksen (50.), Dele (56.) und Lucas Moura (63.) näherten sich dem Tor von André Onana an, doch ohne den verletzten Harry Kane und den gesperrten Son Heung-Min fehlte den Gastgebern die Durchschlagskraft. Für Erik ten Hags Team vergab Dusan Tadic in der 51. Minute die Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen. Fallen müssen hätte der Ajax-Treffer in der 78. Minute, als Neres aus halblinker Position nur den rechten Pfosten traf.

Ajax siegt bei den Spurs Die Gäste aus Amsterdam ließen sich von der beeindruckenden Atmosphäre in Tottenhams neuem Stadion nicht beeindrucken und starteten besser in die Partie. Den verdienten Lohn gab es nach 15 Minuten, als Hakim Ziyech einen Ball auf Donny van de Beek durchsteckte, der frei vor Hugo Lloris zum Schuss kam. Der Mittelfeldspieler traf, der Schiedsrichter entschied nach Prüfung der Videobilder auf Tor - und die Gäste gingen in Führung. Die erste große Chance der Spurs hatte Fernando Llorente, doch der Vertreter von Harry Kane köpfte eine Freistoß-Hereingabe von Christian Eriksen am Tor vorbei (26.). Nur wenig später segelte wieder ein Freistoß vor das Amsterdamer Tor, doch Torwart Andre Onana konnte klären. Allerdings stieß der Ajax-Keeper dabei auch mit Tottenhams Innenverteidigern Toby Alderweireld und Jan Vertonghen zusammen (31. Minute). Beide Spieler, die bei Ajax zu Profis wurden, blieben am Boden liegen. Für Vertonghen ging es nicht weiter, er wurde in der 39. Minute ausgewechselt, für ihn kam Moussa Sissoko. Tottenham spielte auf den Ausgleich und wurde besonders nach der Pause besser. Im Angriff wirkte aber vieles ohne Kane und Son Heung-min zu unkoordiniert. Wie bei Lucas Moura, der sich hier gegen zwei Verteidiger durchgesetzt hatte und dann doch noch verrannte. Dichter dran war Dele, der den Ball aus kurzer Distanz nur knapp über das Tor köpfte (56.). Noch näher dran waren die Gäste: Nach einem Querpass von Dusan Tadic kam David Neres zum Abschluss, traf aber nur den Innenpfosten (78.). Der Ball sprang zurück ins Feld und die Spurs konnten aufatmen. Weil es aber am Ende nicht mehr für ein eigenes Tor reichte, verlor Tottenham im eigenen Stadion 0:1 - keine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Ex-Faktor und Taktikwechsel: Mit Davinson Sánchez, Alderweireld und Vertonghen bot Pochettino im Tottenham Hotspur Stadium eine Dreierkette aus ehemaligen Ajax-Akteuren auf. Nach der Verletzung Vertonghens stellte er auf eine Viererreihe um, was seinem Team vor allem half, das zentrale Mittelfeld zu verdichten und von dort aus eigene Angriffsaktionen zu entwickeln. Dort spielte mit Christian Eriksen der vierte Ex-Amsterdamer - der Spurs-Spielmacher agierte allerdings ebenso wie Offensivpartner Dele (nur 13 Ballaktionen in Hälfte eins) über weite Strecken des Spiels unauffällig.

Führen, nicht verlieren: Wenn Ajax in Führung geht, verlassen sie den Platz in der Königsklasse nie als Verlierer. 49-mal erzielten sie das 1:0, 41-mal gewannen sie anschließend, achtmal endete die Partie remis.

Das Rückspiel: Ajax hat sich eine gute Ausgangsposition erspielt, die Spurs dürfen auf zwei Faktoren hoffen: Zum einen hat ihnen die - notgedrungene - Umstellung auf 4-4-2 gezeigt, wie die Niederländer zu kontrollieren sind, zum anderen kehrt mit Son der überragende Akteur aus den Viertelfinalbegegnungen gegen Manchester City zurück. Die Hoffnung, als 40. Team ein Finale der Königsklasse zu erreichen, ist weiterhin intakt. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (21 Uhr, TV: Sky und Dazn, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) in Amsterdam statt.

Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam 0:1 (0:1)

0:1 van de Beek (15.)

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen (39. Sissoko) - Wanyama - Trippier (79. Foyth), Eriksen, Dele, Rose (79. Davies) - Llorente, Lucas Moura

Ajax: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (65. Mazraoui), de Jong - Ziyech (87. Huntelaar), van de Beek, Neres - Tadic

Schiedsrichter: Antonio Miguel Mateu Lahoz

Gelbe Karten: - / Tagliafico, Veltman

Zuschauer: 60.000 (ausverkauft)