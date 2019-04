Die Szene des Spiels: Die dritte Minute der Nachspielzeit zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur. Tottenhams Christian Eriksen spielte einen fatalen Rückpass, der zu Citys Stürmer Sergio Agüero abgefälscht wurde. Vor dem Tor legte der Spanier zu Raheem Sterling, der an Tottenhams Torhüter Hugo Lloris vorbei zum 5:3 ins Tor traf. Sterling schrie seine Freude heraus, sein Trainer Pep Guardiola schrie seine Freude heraus, fast alle Zuschauer im Etihad Stadium schrien ihre Freude heraus. Mit diesem Ergebnis stünde Manchester City im Halbfinale der Champions League.

Der Videobeweis: Stünde. Denn der türkische Schiedsrichter Cüneyt Çakir entschied nach kurzer Abstimmung mit dem Videoassistenten auf Abseits. Eine richtige Entscheidung, die in Manchester kollektives Entsetzen auslöste. Zuvor hatte Çakir bereits gegen City entschieden, auch da lag er richtig: Fernando Llorentes Tor zum 4:3 bewertete er nicht als Handspiel. Dieser Abend dürfte ein großes Plus für den Video Assistant Referee (VAR) gewesen sein. Die Social-Media-Abteilung von Manchester City sah das natürlich anders:

wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw — Manchester City (@ManCity) 17. April 2019

Ergebnis: Manchester City gewann 4:3 (3:2) gegen Tottenham Hotspur - und verpasste doch den Sprung in das Halbfinale. Für die Spurs ist es der erste Halbfinaleinzug seit 1962, damals noch im Pokal der Landesmeister. Hier geht es zur Meldung.

Schnellstart: Wer sich am Mittwochabend beim Abendessen etwas mehr Zeit ließ und die ersten Minuten zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur verpasste, wurde von den Verteidigungslinien der Teams bitter bestraft. Erstmals fielen in der Königsklasse in den ersten 21 Minuten fünf Tore, dabei wechselte dreimal die Führung. Die Teams lieferten sich eine epische Schlacht.

Die Leiden des Pep G. Pep Guardiola stand mit Manchester City gegen Tottenham kurz vor dem Einzug in das Champions-League-Halbfinale. Vier Tore reichten seiner Mannschaft aber nicht, weil Tottenhams Fernando Llorente mit der Hüfte zum 4:3 traf - und der Videoassistent kurz vor Schluss einen Treffer von Raheem Sterling zurücknahm. Dabei hatte für City alles so gut begonnen. Sterling brachte Manchester bereits nach vier Minuten in Führung und egalisierte damit den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel. Für Manchester sollte es in dieser Saison endlich der erste Champions-League-Titel werden. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte die Mannschaft von Pep Guardiola das Halbfinale verpasst. Dementsprechend groß war die Euphorie in der Stadt vor dem Spiel. Der erste große Rückschlag kam von Heung-Min Son. Der ehemalige Bundesligastürmer drehte mit einem Doppelschlag (7., 10.) das Spiel. Dabei zeigte sich Son nicht nur sprung- sondern auch schussgewaltig. Nach einem Fehler von City-Verteidiger Aymeric Laporte schlenzte er den Ball sehenswert in den rechten Torwinkel. Da kann man schon mal die durchtrainierten Oberschenkel präsentieren. Für Guardiola war es ein Albtraum. Würde er zum siebten Mal in Folge als Klubtrainer nicht das Finale erreichen? Bernardo Silva hielt die Hoffnungen seines Trainers aber am Leben, auch Tottenhams Danny Rose trug dazu bei. Der fälschte nämlich einen Schuss Bernardo unhaltbar für Hugo Lloris ins Tor ab (11.). Dann traf wieder Raheem Sterling zum 3:2. Am Ziel war Manchester damit aber noch lange nicht. Denn aufgrund der erzielten Auswärtstore war zu diesem Zeitpunkt noch immer Tottenham im Halbfinale. Dementsprechend eilig hatte es Sergio Agüero nach dem Treffer von Sterling auch (21.). Doch bis zum nächsten Treffer sollte einige Zeit vergehen. Für die Spurs wurde es dagegen erst einmal ganz bitter: Moussa Sissoko musste kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Die ohnehin bereits verletzungsgeplagte Mannschaft wurde weiter geschwächt. Mauricio Pochettino brachte in Fernando Llorente einen langsamen, aber kopfballstarken Stürmer (41.). Der musste in der zweiten Hälfte aber zunächst zusehen, wie City das 4:2 erzielte. Agüero schoss auf Vorarbeit von Kevin De Bruyne aus kurzer Distanz in die kurze Ecke. Wieder war Lloris chancenlos (59.). Als Tottenham bereits geschlagen schien, lenkte Llorente eine Ecke mit der Hüfte in das Tor (73.). Plötzlich waren wieder die Spurs weiter und Manchester City raus. Der erste Champions-League-Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte, er war für die Spurs zum Greifen nah. Den Schlussakkord setzte jedoch der Videobeweis: Nachdem Sterling in der 93. Minute mit seinem scheinbar dritten Treffer das 5:3 erzielte, schien Tottenham geschlagen, City hingegen sah wie der sichere Sieger aus. Schiedsrichter Cüneyt Çakir entschied nach einem Besuch in der Review Area aber auf Abseits - und City scheiterte wieder vor dem Halbfinale.

Ausfälle: Tottenham ging als Außenseiter in die Partie, unter anderem weil der Starstürmer Harry Kane verletzt fehlte. Als kurz vor der Pause auch noch Moussa Sissoko verletzt ausgewechselt werden musste, griff Mauricio Pochettino schon sehr tief in die Trickkiste. In Fernando Llorente brachte der Tottenham-Trainer einen langsamen, dem eigentlichen Spielstil widersprechenden Stürmer. Spätestens zu dem Zeitpunkt rechnete vermutlich niemand mehr mit den Spurs.

Guardi-over: "Schon wieder", wird sich Pep Guardiola in den Schlusssekunden der Partie gedacht haben. Schon wieder schafft es seine Mannschaft nicht in das Finale der Champions League. Zum siebten Mal in Folge scheitert der Spanier in der Königsklasse vorzeitig. Zum dritten Mal mit Manchester City vor dem Halbfinale - trotz großer Ambitionen. Es scheint nicht mehr der Wettbewerb des Pep Guardiola zu sein.

Andrew Yates/REUTERS Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino (rechts) feiert seine Torschützen.

Der Spieler des Spiels: Nach diesem Abend muss man Son Heung Min hervorheben. Mit zwei Treffern drehte er früh das Spiel - und legte am Ende den Grundstein für das Weiterkommen seiner Mannschaft. Dabei konnte er sich zweimal bei City-Verteidiger Aymeric Laporte für dessen Unterstützung bedanken. Gerade das 2:1 (10.), als er einen Pass von Christian Eriksen direkt in den rechten Winkel schoss, dürfte es in einige Zusammenfassungen dieser Saison schaffen.

130 - Zwischen den beiden Toren von Heung-Min Son lagen nur 130 Sekunden - es war der schnellste Doppelpack in der @ChampionsLeague seit Shinji Kagawa für den @BVB gegen Legia Warschau im November 2016 (77 Sekunden). Explosion. #MCITOT pic.twitter.com/D2ut0lLFZL — OptaFranz (@OptaFranz) 17. April 2019

Der eigentliche Spieler des Spiels: Kevin De Bruyne machte eine herausragende Partie. Er bereitete drei Treffer direkt vor und war auch selbst stets gefährlich im Abschluss. Weil seine Mannschaft am Ende nicht in das Halbfinale eingezogen ist, wird in den Medien nicht über sein Solo und die Vorarbeit vor dem 4:2 geschrieben. Eine Schande. Eigentlich.

Himmelblauer Dauerdruck: In der zweiten Hälfte drückte City auf das nächste, das Halbfinale legitimierende Tor. Allen voran Torhüter Hugo Lloris rettete die Spurs vor einem höheren Rückstand. Zwölfmal schossen die Skyblues in der zweiten Hälfte in Richtung des Tores der Nordlondoner. Lediglich Agüero schaffte es auch an Lloris vorbei (59.).

Zu viel Sicherheit? Direkt nach dem 4:2 redete City-Trainer Pep Guardiola wild auf seinen Co-Trainer ein, den Ex-Profi Mikel Arteta. Wenige Minuten später kam mit Fernandinho ein weiterer Sechser für den offensiveren David Silva. Stabilität war gewollt, Instabilität die Folge. Llorente traf zum entscheidenden Tor.

Revanche: Bereits am Samstag hat City die nächste Chance, Tottenham zu schlagen. In der Premier League geht es für Manchester immerhin noch um die Meisterschaft. Und für die Spurs um die Qualifikation für die Champions League. Diese können die Nordlondoner aber auch noch über einen anderen Weg erreichen: den Gewinn der Königsklasse.

Manchester City - Tottenham Hotspur 4:3 (3:2)

1:0 Sterling (4.)

1:1 Son (7.)

1:2 Son (10.)

2:2 Bernardo (11.)

3:2 Sterling (21.)

4:2 Agüero (59.)

4:3 Llorente (73.)

Manchester: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Mendy (84. Sané) - De Bruyne, Gündogan, Silva (62. Fernandinho) - Bernardo, Agüero, Sterling

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (90. Sanchez) - Sissoko (41. Llorente), Wanyama, Dele - Eriksen - Lucas (81. Davies), Son

Schiedsrichter: Cüneyt Çakir

Gelbe Karten: - / Sissoko, Son, Rose, Wanyama