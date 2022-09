SGE-Vorstand Philipp Reschke sprach von einem »Ausnahmezustand« in Marseille. Deutsche Zuschauer zeigten dort offenbar den Hitlergruß, die Fanlager beschossen sich mit Pyro-Raketen und Böllern, ein Anhänger verletzte sich schwer.

Zuschauerausschluss droht

»Das wird uns in den nächsten Tagen sehr viel mehr beschäftigen«, sagte Reschke, »weil wir mit unseren Vorstrafen und unserer Belastung bei der Uefa jetzt in sehr gefährliches Fahrwasser kommen – sowohl, was die Bewährung bezüglich unserer Heimspiele angeht, als auch mögliche Folgen für zukünftige Auswärtsspiele.« Der Eintracht droht bei einer Verurteilung ein Zuschauerausschluss, nachdem die Uefa den Klub nach einem Platzsturm im Anschluss an das Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United bereits zu einem Geisterspiel auf Bewährung verurteilt hatte. Das nächste Heimspiel in der Champions League trägt die SGE am 4. Oktober gegen Tottenham Hotspur aus.