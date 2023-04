Die Münchner hatten sich am 24. März von Nagelsmann getrennt und Thomas Tuchel als Nachfolger verpflichtet. Nach der Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg droht den Bayern auch in der Champions League das Aus. Verpflichtet worden war Tuchel mit der Aussicht, in drei Wettbewerben noch Titel holen zu können.