Champions League Wolfsburg und Bayern mit deutlichen Hinspiel-Erfolgen

Die beiden deutschen Top-Klubs stehen in der Champions League nach deutlichen Siegen im Hinspiel vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Der FC Bayern gewann sein Spiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan 5:0 (3:0). Nach dem Führungstreffer von Jovana Damnjanovic (23. Minute) schoss Lina Magull den Tabellendritten der Bundesliga per Doppelpack (29./38.) zur komfortablen Pausenführung. Emily Gielnik (73.) und Nicole Rolser (80.) sorgten dafür, dass die Chancen auf ein Weiterkommen beim Rückspiel in München noch einmal stiegen.

Der VfL Wolfsburg erzielte beim 6:0 (2:0)-Erfolg gegen Twente Enschede aus den Niederlanden sogar noch einen Treffer mehr. Zsanett Jakabfi (24., 37.) und Dominique Bloodworth (60., 89.) trafen doppelt, Pernille Harder (71.) und Fridolina Rolfö (78.) steuerten die weiteren Tore bei.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Bröndby IF - Glasgow City 0:2 (0:1)

Slavia Prag - FC Arsenal 2:5 (0:3)

Fortuna Hjörring - Olympique Lyon 0:4 (0:3)

Manchester City - Atletico Madrid 1:1 (1:0)

Breidablik Kopavogur - Paris St. Germain 0:4 (0:3)

Der FC Barcelona empfängt am Donnerstag ZFK Minsk. Die Achtelfinal-Rückspiele finden am 30. Oktober (jeweils 19 Uhr) statt.