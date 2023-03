Frankfurter Champions-League-Aus in Neapel Immer Ärger mit den maskierten Angreifern

Ein letztes Mal? Osimhens 2:0 aus kurzer Distanz, Zielinskis 3:0 per Foulelfmeter: Randnotizen am Ende einer erneut starken Frankfurter Europapokal-Saison beim Champions-League-Debüt der SGE. Wie es am Main nun weitergeht, ist offen: Als Sechster in der Liga fehlen den Frankfurtern fünf Punkte auf einen Platz in der Königsklasse, doch mit nur vier Zählern vor Mainz ist auch der Sturz aus den Europapokal-Rängen möglich. In jedem Fall dürfte sich das Gesicht der Mannschaft verändern: Die Verträge von Evan Ndicka und Daichi Kamada laufen aus, Manchester United soll laut Medienberichten ein Angebot über stolze 120 Millionen Euro für Kolo Muani vorbereiten.