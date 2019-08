Es war die Arena des FC Schalke 04, in der die Champions-League-Geschichte des Rosenborg Ballklubs am 11. Dezember 2007 vorläufig zu Ende ging. Beide Teams hatten vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase noch Chancen auf das Weiterkommen, im direkten Duell fiel die Entscheidung. Schalke gewann 3:1 und erreichte das Achtelfinale, Rosenborg flog raus. Seitdem hat es RBK nicht mehr in die Gruppenphase der Königsklasse geschafft.

Am Dienstag (Anpfiff 21 Uhr) kann der Klub aus Trondheim in Norwegen nach mehr als elfeinhalb Jahren in die Gruppenphase der Champions League zurückkehren. Im Playoff-Rückspiel trifft Rosenborg im heimischen Lerkendal-Stadion auf Dinamo Zagreb, muss dabei aber ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholen.

Lange gehörte Rosenborg zu den regelmäßigen Teilnehmern des höchsten Wettbewerbs im Vereinsfußball. Zwischen 1995 und 2002 stand RBK achtmal in Folge in der Gruppenphase, elfmal nahm man bislang insgesamt an der Champions League teil. Diese Vergangenheit prägt. "Es gehört zur Identität von Rosenborg, jedes Jahr in den europäischen Wettbewerben dabei zu sein", sagt Sportchef Stig Inge Bjørnebye dem SPIEGEL. Aber für Rosenborg wird es immer schwieriger, dieses Selbstverständnis zu erfüllen.

Das liegt nur zum Teil an Rosenborg selbst. In der heimischen Eliteserien gehört RBK weiterhin zu den dominierenden Teams. Aber für Mannschaften aus kleineren Fußball-Ländern wie Norwegen ist es seit 2018 schwerer geworden, sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Die Uefa hatte damals den Modus reformiert.

Weniger Länder in der Gruppenphase

Seit 2018 qualifizieren sich nur noch sechs statt zehn Mannschaften über die Qualifikationsrunden. Die anderen 26 Vereine sind bereits gesetzt. Die Hälfte der insgesamt 32 Teilnehmer in der Gruppenphase kommt aus den vier großen Ligen in Spanien, England, Deutschland und Italien. Sie profitierten von der Reform und erhielten einen vierten garantierten Startplatz in der Gruppenphase. Rosenborg und die meisten anderen Meister aus den kleineren und mittleren Verbänden müssen dagegen vier Qualifikationsrunden überstehen.

Selbst Vorjahresfinalist Ajax muss in der Qualifikation antreten, da der niederländischen Liga kein direkter Startplatz zusteht. Als Folge der Reform hat sich die Anzahl der in der Gruppenphase repräsentierten Ligen reduziert. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 15, vor der Reform waren meist 17 oder 18 Länder vertreten. "Die Champions League ist heute exklusiver", sagt Bjørnebye. "Für uns ist es schon eine große Leistung, in der Qualifikation überhaupt so weit gekommen zu sein."

imago images Als Trondheim noch ein Dauergast war: Stürmerstar John Carew im Rosenborg-Trikot im Jahr 2000

Es ist schwer, die Champions League so zu gestalten, dass alle Beteiligten zufrieden sind. "Es ist eine Abwägung zwischen der kommerziellen Seite des Wettbewerbs und Solidarität zwischen Vereinen und Ländern", sagt Bjørnebye. Das Duell zwischen den Vierten der Bundesliga und Premier League interessiert vermutlich mehr Fußballfans als ein Duell zwischen dem norwegischen und schwedischen Meister. Auch sportlich hätte Leverkusen als Bundesliga-Vierter dem FC Barcelona mehr entgegenzusetzen als Rosenborg. Schon jetzt hat die Champions League ein Problem mit deutlichen Resultaten und Spannungsabfall am Ende der Gruppenphase, weil viele Entscheidungen schon gefallen sind.

Was sich in Zukunft ändern könnte

Den kleineren Ländern wäre daher nicht unbedingt geholfen, wenn sie einfach mehr Startplätze erhalten. In den meisten Spielen wären sie lediglich Kanonenfutter; die Spannung würde eher weiter sinken. Helfen könnte langfristig etwas anderes: "Es wäre wichtig, wenn man die Gewinne an mehr Vereine verteilen könnte", sagt Bjørnebye. So könne die Ungleichheit zumindest verringert werden. Passiert ist zuletzt das Gegenteil: Von der letzten Reform profitierten finanziell vor allem die ohnehin schon reichen Vereine, also Bayern München oder Real Madrid.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für die kleineren Länder. Im vergangenen Dezember wurde die Einführung eines dritten Europapokal-Wettbewerbs ab 2021 beschlossen. Dieser dritte Wettbewerb sorgt dafür, dass künftig mindestens 34 Länder in der Gruppenphase der drei Wettbewerbe vertreten sein werden. Aktuell liegt das garantierte Minimum bei 26.

Und es gibt bereits Bestrebungen für eine grundlegende Reform ab 2024. Nach Plänen der europäischen Klubvereinigung ECA sollen dann nur noch vier der 32 Gruppenplätze über die Platzierung in den nationalen Ligen vergeben werden. Das wären noch einmal zwei Plätze weniger als aktuell. 24 Teams würden durch die Teilnahme im Vorjahr gesetzt sein - und vier weitere Mannschaften aus der Europa League aufsteigen. Die Champions League würde dann zu einer nahezu geschlossenen Gesellschaft, sagen Kritiker. Über den Vorschlag wird beraten, eine Entscheidung gibt es noch nicht.

Die heimische Liga stärken

Die kleineren Länder haben aber auch eine Mitverantwortung für ihre Situation. "Wir müssen den Wettbewerb in unserer Liga stärken", sagt Bjørnebye. Wenn der Rest der Liga stärker wäre, müsste sich auch RBK verbessern, so der Gedanke.

Am vergangenen Samstag, zum Heimspiel für Rosenborg in der norwegischen Eliteserien, waren 12.000 Zuschauer da. Gegen den Abstiegskandidaten Stabæk gewann RBK mit Mühe 3:2. In der Liga steht Rosenborg nur auf Platz vier, die Meisterschaft ist bei zehn Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze außer Reichweite. Immerhin: Der Serienmeister hat offenbar wieder Konkurrenten, so wie er es sich gewünscht hat. Echte Entwicklungssprünge kann der Klub aber nur machen, wenn er in der Champions League dabei ist und die garantieren Startgelder in Millionenhöhe kassiert.