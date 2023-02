Die Zahl der mit gefälschten Tickets zum Stadion gekommenen Fans hatte Damanin ebenfalls massiv überschätzt. Er sprach von 30.000 bis 40.000 Menschen ohne oder mit gefälschten Tickets. Laut AFP schätzt die Uefa die Zahl inzwischen deutlich niedriger. Es seien laut einer Quelle 2800 gefälschte Tickets gescannt worden.

Uefa bittet um Entschuldigung

Den aktuellen Untersuchungsbericht hatte die Uefa selbst in Auftrag gegeben, der Dachverband trägt auch die Kosten. Die Ergebnisse würden nun analysiert, teilte die Uefa am Montagabend mit. Zudem werde an einer Rückerstattung für die Fans gearbeitet. »Im Namen der Uefa möchte ich mich noch einmal aufrichtig bei all jenen entschuldigen, die betroffen waren«, sagte Uefa-Generalsekretär Theodore Theodoridis einer Mitteilung zufolge.