In dem Bericht steht zwar, dass Liverpools Anhänger eigentlich nicht für Gewalt bekannt seien. Doch dann kommt das große »ABER«. Cadot führt die Katastrophe von Hillsborough ins Feld, bei der 1989 insgesamt 97 Fußballfans ums Leben kamen. Die Tragödie habe zu »einer festen polizeilichen Regelung« geführt, mit dem Ziel der »Aufrechterhaltung der Ordnung mit Polizisten in Bereitschaftsausrüstung, um auf die Gefahr kollektiver Phänomene des Hooliganismus und der Verwüstung reagieren zu können«.

Bei der Tragödie von Hillsborough starben 97 Menschen

Die Tragödie von Hillsborough gilt als eines der schlimmsten Unglücke in der Geschichte des Fußballs. Am 15. April 1989 beim FA-Cup Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forrest im Hillsborough Stadium in Sheffield, trampelten sich in vollkommen überfüllten Blocks die Menschen zu Tode. 96 starben sofort oder in den Tagen danach. Ein Mann, der 2021 verstarb, wurde aufgrund von »lebensverändernden Verletzungen« gerichtlich zum 97. Opfer des Unglücks erklärt. 766 Menschen wurden verletzt. Lange Zeit gab man den Fans die Schuld für die Tragödie.