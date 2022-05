Darmanin warf den Liverpooler Fans in der Folge vor, weniger gut organisiert gewesen zu sein als die Madrid-Anhänger. »Diese Probleme gibt es nur im Fußball bei bestimmten englischen Vereinen«, sagte er. Er behauptete, dass es beim Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham 2019 in Madrid »die gleichen Probleme« gegeben habe und wies darauf hin, dass Klopp die Liverpooler Fans ermutigt habe, für das Spiel am Sonntag in die französische Hauptstadt zu reisen.

Der FC Liverpool hatte den Fans offiziell geraten, nicht ohne Ticket nach Paris zu reisen, Klopp aber hatte Anfang Mai gesagt , Paris sei »groß genug«, um dort auch ohne Karte eine gute Zeit zu haben. Er hatte bemängelt, dass die Vereine zu wenige Tickets hätten verkaufen können. »Benehmt euch, aber seid in der bestmöglichen Stimmung«, wird er unter anderem in der »Daily Mail« zitiert. Auch beim Europa-League-Finale zwischen Liverpool und Sevilla in Basel 2016 hatte Klopp die Fans ermutigt, auch ohne Tickets in die Schweiz zu reisen, später revidierte er seine Aussage. Die Uefa hatte Sicherheitsbedenken.