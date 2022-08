Larsson spielte zuletzt auf Leihbasis von Spartak Moskau für AIK Solna in seiner Heimat. Da der Vertrag mit Spartak, für die er in der vergangenen Saison in 17 Spielen kein Tor erzielte, aufgelöst wurde, konnte Larsson ablösefrei wechseln. In der Saison 2020/21 hatte er in 29 Ligapartien 15-mal getroffen.

Klünter wechselt nach Bielefeld

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat Lukas Klünter, der zuletzt beim Bundesligisten Hertha BSC spielte, ablösefrei verpflichtet. Der 26-Jährige war seit Sommer ohne Vertrag. Man sei froh, »dass sich Lukas entschieden hat, zu uns nach Bielefeld zu kommen und damit signalisiert, dass er unseren Weg mitgehen möchte. Er ist erfahren, extrem schnell und auf der rechten Seite flexibel einsetzbar«, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.