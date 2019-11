Es war schon erstaunlich, wie schnell sich die Gemüter nach dieser Szene wieder beruhigt hatten. Die Tatsache, dass er kurz zuvor vom gegnerischen Kapitän David Abraham zu Boden gecheckt worden war, deutete Freiburgs Trainer Christian Streich bei seiner Spielanalyse nur dezent an: "Dann wurde es kurz hektisch." Er bat die Journalisten noch, "keine große Geschichte daraus zu machen". Aber, dass der Frankfurter Verteidiger "das nicht machen darf", fand Streich schon.

Frankfurts Trainer Adi Hütter sagte, er habe die Situation in diesem hitzigen Bundesliga-Spiel nicht gesehen. Vielleicht gab es deswegen keinen Rüffel für seinen Kapitän, sein Statement lautete jedenfalls: "Fußball lebt von Emotionen."

Am Ende war es allerdings eine harte und überflüssige Aktion. Abraham hatte Freiburgs Trainer im hohen Lauftempo niedergestreckt - kurz bevor Streich zu Boden ging, fuhr Abraham den Arm leicht aus. Mit den schönen Emotionen den Fußballs hatte das sicher wenig zu tun.

Aber um die Geschichte komplett zu verstehen, lohnt auch ein Blick auf Streich. Der Freiburger Trainer hatte den Ball, den Abraham hinterhergerannt war, durchgelassen und war anschließend noch einen halben Schritt nach innen gegangen. Man wird nicht sagen können, dass Streich diesen Zusammenprall gewollt hatte, verhindert hat er ihn allerdings auch nicht. Abraham hätte dagegen seinen Sprint jederzeit beenden oder ausweichen können. Damit dürfte auch Streich und viele im Stadion gerechnet haben.

Dass Schiedsrichter Felix Brych Frankfurts Abraham mit Rot vom Platz schickte, war dann natürlich korrekt.

Harter Verteidiger, aber nicht brutal

Wie geht es weiter? Für Abraham wohl mit einer Sperre von mehreren Partien. Der Abwehrspieler gilt als harter Verteidiger, der die gegnerischen Stürmer gerne bearbeitet, mit versteckten Fouls arbeitet. Gegen einen Profi mit übertrieben harter Spielweise spricht aber seine Statistik: In seiner Bundesligazeit seit 2012 war Abraham bisher erst einmal vom Platz geflogen, in den beiden Vorjahren sah er lediglich zwei bzw. drei Gelbe Karten.

Auf Streich dürften dagegen Schulterschmerzen warten, mehr eher nicht. Er mache schließlich jeden Morgen Dehn- und sonstige gymnastische Übungen, ließ Streich wissen: "Es ist nicht gesagt, dass ich immer gleich verletzt bin." Auch nicht, wenn so ein "junger Büffel" auf einen "54-Jährigen" pralle.

Auch die weiteren Szenen der Nachspielzeit dürften die 24.000 Zuschauer so schnell nicht vergessen. Sekundenbruchteile nach dem Zusammenprall stürmte die gesamte Freiburger Bank auf Abraham zu. Allen voran der längst ausgewechselte Vincenzo Grifo, der Abraham ins Gesicht fasste und in die Kabine gebracht wurde, als sich die erste Aufregung wieder gelegt hatte. Ohne Erfolg: Schiedsrichter Brych ließ ihn aus der Kabine holen - und zeigte auch ihm die Rote Karte.

Nachdem bereits Frankfurts Gelson Fernandes in der ersten Hälfte vom Platz geflogen war, ging das Spiel (das Freiburg 1:0 gewann) mit drei Platzverweisen zu Ende.

Bleibt noch die Frage, warum es zu diesem üblen Zusammenprall überhaupt gekommen war. War es bei Abraham der Frust darüber, dass Streich den Ball in der hektischen Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für Freiburg nicht gefangen hatte? Frankfurts Manager Fredi Bobic sagte, Abraham habe sich "provoziert" gefühlt, ohne das weiter auszuführen. Streich sagte dazu: "Es ist nicht meine Aufgabe, das Spiel schnell zu machen."

Hatte es zuvor verbale Auseinandersetzungen, gar Beleidigungen gegeben? "Blödsinn, gar nichts war", sagte Streich.

Abraham entschuldigte sich später über das Frankfurter Vereinsmedium bei Streich. Er habe "den Ball möglichst schnell ins Spiel bringen" wollen und hätte "ausweichen müssen". Nun sei er froh, dass nach einem Gespräch zwischen Streich und ihm wieder "alles gut" sei.

Nach dem Spiel gibt man sich die Hand @Eintracht pic.twitter.com/scLLmkKOBs — SC Freiburg (@scfreiburg) November 10, 2019

Später am Abend veröffentlichten beide Klubs ein gemeinsames Foto von Grifo und Abraham bei Twitter. Leichtes Lächeln bei beiden Spielern, Handshake, alles wieder gut. Offenbar war man sich unter den Klubs schnell einig geworden, dass man die Stimmung in Anschluss an die Szenen der Schlussminute nicht weiter aufheizen sollte.

Eine letzte kleine Spitze gab es dann aber doch noch, wenn auch mit einem Augenzwinkern gemeint. "Ich dachte, du bist ein bisschen stabiler", habe Abraham zu Streich gesagt, erzählte der Trainer später. Eine Entschuldigung von Abraham habe es noch auf dem Platz gegeben.