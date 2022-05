Christian Streich hatte ein Riesenproblem. Sein Sportclub Freiburg hatte zuvor alle Trümpfe gegen RB Leipzig in der Hand gehalten, er hatte 1:0 gegen den Favoriten geführt, er war ab der 57. Minute in Überzahl, die in rot getauchte Kurve peitschte die Mannschaft unablässig nach vorne, das Team war so nah dran am ersten großen Titel und verlor dann doch alles im Elfmeterschießen.

Was für ein Frust. Und was sagt Streich? »Ich schaffe es einfach nicht, mich zu ärgern.« Beziehungsweise im Streich-Idiom: »I schaffs net, mich zu ärgere.« Für den SC Freiburg war dieser Samstag ein Hochamt, wenn das Team die Partie gegen RB Leipzig tatsächlich gewonnen hätte, wäre vermutlich der Antrag gestellt worden, diesen 21. Mai zum gesetzlichen Feiertag in Baden zu erklären. Sie hatten die Hauptstadt mit geschätzt 30.000 Anhängerinnen und Anhängern geflutet, in Freiburg wäre es am Samstag für Diebesbanden sehr leicht gewesen, ungestört reiche Beute bei Einbrüchen zu machen.

Unbändiger Ehrgeiz »Meine Frau hat mir erzählt, was hier los war, in den Sonderzügen, dass sich Menschen hier nach zehn, zwölf Jahren erstmals wieder getroffen haben«, erzählte Streich gegen Mitternacht vor der Presse. Zehn, zwölf Jahre, das ist der Zyklus, in dem Streich denken darf, schließlich ist er seit mehr als einem Jahrzehnt der unumschränkte Regent auf dem Trainingsplatz.

Bild vergrößern Der Kelch geht an Christian Streich vorbei Foto: FILIP SINGER / EPA

Nach der Partie schlenderte er, nachdem er alle seine Spieler intensiv abgekuschelt hatte, in die Kurve, gemessenen Schrittes, dann blieb er stehen und ließ den Blick minutenlang auf dieser roten Wand ruhen. So als wolle er in diesem Augenblick das vergangene Jahrzehnt an sich vorbeiziehen lassen. Dieser Anblick der zigtausend, die riefen: »Christian Streich, du bist der beste Mann« wirkte im Moment der Niederlage wie eine Krönung.

Für diesen »brutalen Zusammenhalt« verzichte er »gerne auf den Pokal«, sagte der Trainer danach, und das war vielleicht dann doch leicht geflunkert. Der unbändige Ehrgeiz des 56-Jährigen versteckt sich zwar gerne hinter dem urigen Dialekt, ist aber während jeder Partie am Seitenrand live zu besichtigen. Es ist ein Ehrgeiz, den Streich längst auf seine Spieler übertragen hat, und bei niemandem war das am Samstag deutlicher zu bestaunen als bei Nico Schlotterbeck. Der Verteidiger ist der Aufsteiger der Saison in Deutschland, das kann man wohl ohne weiteres so sagen. Er ist U21-Europameister, hat es in die Nationalmannschaft geschafft und dort sofort alle beeindruckt, mit dem Klub ist er bis auf die Europa League-Ränge vorgestoßen und ins Pokalendspiel.

Zur neuen Saison wechselt er zu Borussia Dortmund, wo die Ziele noch mal ein ganzes Stück höher gesteckt sind. Schlotterbeck zeigte all seine Qualitäten In seinem letzten Spiel für den SC wollte Schlotterbeck offensichtlich allen noch mal alles zeigen, was er an Qualitäten hat. Er war im Zweikampf wie ein Berserker, seine Grätschen können gleich in Richtung Fußballmuseum weitergereicht werden. In der ersten Halbzeit kratzte er einen Ball für den schon geschlagenen Torwart Mark Flekken von der Linie und feierte dies anschließend mit einer Inbrunst, als halte er schon den Pokal in der Hand. Man darf dem BVB nur zu diesem Königstransfer gratulieren. Selbst ein Nationalspieler Matthias Ginter, als Ersatz für die kommende Spielzeit bereits verpflichtet, wird es schwer haben, diese Lücke in Gänze auszufüllen.

Bild vergrößern Was sonst die Hertha-Kurve ist, war diesmal rot Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Wenn Streich von der »wahnsinnig tollen Saison« seiner Mannschaft spricht, dann wird er viele seiner Spieler dabei im Hinterkopf gehabt haben. Den unermüdlichen Lucas Höler, den zuverlässigen Flekken, der mittlerweile sogar das Tor von Oranje hütet, den getreuen Christian Günter, der lange brauchen wird, nach seinem verschossenen Elfmeter Trost zu finden, den Standard-Künstler Vincenzo Grifo, die Arbeiter im Weinberg, Lukas Kübler und Manuel Gulde. Aber er wird zuallererst an Schlotterbeck denken. Konzentrationsmängel in Überzahl Und dennoch stand der SC am Ende mit leeren Händen da. »Weil wir nach dem Platzverweis ein kleines bisschen nachgelassen haben«, sagt Streich. Plötzlich war sich das Team seiner Chance bewusst, man konnte selbst von der Tribüne aus spüren, dass sich dieses Gefühl in der Mannschaft ausbreitete. Wie sich der Gedanke, und mochte er nur ganz klein sein, ganz hinten im Kopf einnistete: Wir sind ein Mann mehr, wir führen, jetzt nur keinen Fehler machen, dann haben wir den Pott.

Das sei »menschlich« befand Streich, aber er habe seinen Spielern nach der Partie die Ansage gemacht: »Künftig« in solchen Situationen cooler bleiben. Man darf das als Dienstanweisung für die kommende Spielzeit verstehen.

Bild vergrößern Schlotterbeck-Grätsche fürs Fußballmuseum Foto: Ronald Wittek / EPA

Was vorher Struktur war, war plötzlich aufgelöst, was vorher positive Aggressivität war, wandelte sich in Gift. RB-Trainer Domenico Tedesco beklagte sich nach der Partie über »puren Hass«, der teilweise von der SC-Bank ausgegangen war. Wobei er allerdings verschwieg, dass er selbst an der Seitenlinie mit seinem Aktionismus und der Empörung über die eine oder andere Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann zur Hektik im Spiel beitrug. Zur Markenbildung genutzt Die Spielzeit ist zu Ende, in den nächsten Wochen beginnt die Zeit der Saisonanalysen, sie werden in Freiburg nicht viel finden, was dabei zu bemängeln ist. Der Klub hat sein neues schmuckes Stadion bezogen, ist finanziell auf der sicheren Seite, es gab sportliche Festtage wie jene erste Halbzeit in Mönchengladbach, als man zur Pause schon 6:0 führte, in der kommenden Saison spielt man international. Der SC Freiburg hat diese Saison auch intensiv zur Markenbildung genutzt.