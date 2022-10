Der frühere Meistertrainer Christoph Daum ist an Krebs erkrankt. Dies machte der 68-Jährige am Freitagvormittag auf seinem Instagram-Account öffentlich. »Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe«, schrieb Daum.