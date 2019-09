Ex-Fußballer Christoph Metzelder Seine wichtigsten Stationen

In den Zweitausenderjahren gehörte Christoph Metzelder, 38, zu den bekanntesten deutschen Abwehrspielern. In seiner Profizeit als Fußballer von 2000 bis 2013 stand er bei Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04 unter Vertrag. Er bestritt 178 Bundesligapartien.

Metzelders Karriere begann furios: Er wurde bereits als 19-Jähriger Stammspieler beim BVB, gewann mit dem Klub in der Saison 2001/2002 die Deutsche Meisterschaft und gehörte zur Nationalmannschaft, die bei der Endrunde 2002 überraschend Vizeweltmeister wurde. Damals ein großer Erfolg für den DFB, der nach der EM-Blamage 2000 mit dem Vorrundenaus in eine Krise gestürzt war. Metzelder galt als Symbol für Aufbruchstimmung; er war 2002 der Jüngste im Aufgebot des damaligen DFB-Teamchefs Rudi Völler und stand in allen sieben WM-Spielen auf dem Feld.

2003 wurde er als 22-Jähriger Kapitän des BVB. Doch längere Verletzungspausen warfen den kopfballstarken Verteidiger zurück, die EM 2004 verpasste er nach einer zweiten Operation an der Achillessehne.

Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images WM-Finale 2002: Christoph Metzelder vs. Ronaldinho

Vielen dürfte die WM 2006 in Erinnerung geblieben sein, als Metzelder mit Per Mertesacker ein starkes Abwehrduo bildete und damit einer der Gründe für den dritten Platz bei der Endrunde in Deutschland gewesen ist. 2007: der Wechsel vom BVB zu Real Madrid; bei den Königlichen kam Metzelder jedoch nicht - auch wegen Verletzungen - über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Nach drei Jahren zog es ihn zurück in die Bundesliga, Metzelder ging zum Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 und wurde dort 2011 DFB-Pokalsieger. Zwei Jahre später beendete er seine Profikarriere, auch wegen anhaltender Verletzungsprobleme. Sein letztes und 47. Länderspiel bestritt Metzelder bei der EM 2008, als Deutschland im Finale gegen Spanien unterlag.

Mit dem Ende der aktiven Laufbahn baute Metzelder sich ein Geflecht aus zahlreichen Tätigkeitsfeldern auf. Ab 2013 war Metzelder regelmäßig als Experte und Co-Kommentator beim Bezahlsender Sky zu sehen, zuletzt wurde ein Wechsel zur ARD bekannt. Doch die angedachte Zusammenarbeit wird vorerst nicht zustande kommen. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte: "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen."

Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images BVB wird 2003 Kapitän, dieses Foto zeigt ihn im Jahr 2007

Metzelder ist zudem Botschafter zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen, die meisten verfolgen soziale Projekte für benachteiligte Kinder. Bereits 2006 hatte Metzelder mit "Zukunft Jugend" eine eigene Stiftung gegründet. 2011 verlieh die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft dem Ex-Profi den NRW-Verdienstorden für sein soziales Engagement. Metzelder habe "Außergewöhnliches geleistet", sagte die SPD-Politikerin.

Weitere Tätigkeiten: Bis 2018 arbeitete Metzelder als Geschäftsführer der Sportmarketingagentur Jung von Matt/sports, anschließend gründete er eine eigene Agentur. Außerdem ist er seit Oktober 2016 Aufsichtsratsmitglied des Drittligisten Preußen Münster, bei dem er seine Karriere begann. In seiner Heimatstadt bei Regionalliga-Aufsteiger TuS Haltern arbeitet er ehrenamtlich als Präsident.

All die Tätigkeiten dürften auch dazu geführt haben, dass Metzelder für wichtige Positionen im deutschen Profifußball stets im Gespräch blieb. Er galt als Nachfolgekandidat für Reinhard Grindel für das DFB-Präsidentenamt, das hatte die "Bild"-Zeitung im April dieses Jahres geschrieben. Metzelder selbst äußerte sich nicht zu diesem Thema. Etwa zur selben Zeit wurde über einen Einstieg Metzelders bei seinem Ex-Klub Schalke 04 als Sportdirektor spekuliert. Am Ende übernahm er keinen der beiden Posten. Derzeit nimmt er an der Sportschule in Hennef am DFB-Lehrgang für angehende Fußballlehrer teil.