Der Integrationsbeauftragte des DFB, Cacau, hat die umstrittenen Aussagen von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies kritisiert. "Mich haben die verächtlichen Worte von Clemens Tönnies schockiert", sagte Cacau. "Und je länger ich darüber nachdenke, desto unvorstellbarer wird es, dass ein Mann seiner Position und Erfahrung so generalisierend und abfällig über die Bevölkerung eines ganzen Kontinents spricht", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes.

Cacau fügte hinzu: "Wir Fußballer und Funktionäre tragen eine besondere Verantwortung und sollten uns gegen Rassismus authentisch und mit aller Kraft einsetzen und nicht an einer Spaltung mitwirken, die ohnehin in unserer Gesellschaft spürbar ist."

Der in Brasilien geborene Cacau, der 23 Spiele für die DFB-Auswahl bestritt, begrüßte, dass die Äußerungen von Tönnies von der DFB-Ethikkommission untersucht werden. Dass sich der Fleischfabrikant aus Rheda-Wiedenbrück für seine Aussagen inzwischen "mehrfach für Inhalt und Form entschuldigt hat, war dringend nötig", sagte der 38-Jährige.

Asamoah kritisiert, Kubicki verteidigt Tönnies

Zuvor hatte sich bereits der ehemalige Schalker Bundesligaprofi Gerald Asamoah "geschockt" über die Aussagen von Tönnies gezeigt. "Seine Äußerung hat mich sehr überrascht, geschockt und auch verletzt. Er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen", schrieb Asamoah auf Instagram. "Ich bin ehrlich gesagt etwas sprachlos. Ich arbeite schon lange mit Clemens Tönnies zusammen und wir sind auch schon lange eng befreundet", sagte der in Ghana geborene Asamoah. "Mir gegenüber hat er sich nie rassistisch verhalten."

Tim Rehbein/DPA Clemens Tönnies erntete für seine Äußerungen viel Kritik

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, verteidigte dagegen die Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden der Schalker. "Die ziemlich drastische Aussage von Clemens Tönnies war nicht nur zulässig, sondern vielleicht auch notwendig, um auf ein Riesendilemma der selbst ernannten Klimaaktivisten hinzuweisen", schrieb der Politiker auf seiner Facebook-Seite.

Schalker Ehrenrat beschäftigt sich mit dem Fall

Am Dienstag muss sich Tönnies vor dem Ehrenrat von Schalke 04 erklären, der über vereinsinterne Konsequenzen beraten wird. Der aus fünf Mitgliedern bestehende Ehrenrat hatte angekündigt, sich "zeitnah" mit dem Fall zu beschäftigen. Auch aus Vereinskreisen kamen Beschwerden und Aufforderungen, dass sich der Ehrenrat einschalten solle.

Tönnies hatte in der vergangenen Woche Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, sagte er beim Tag des Handwerks in Paderborn. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Für die Äußerungen hatte er sich später entschuldigt, war aber von zahlreichen Vertretern aus Politik und Sport kritisiert worden.