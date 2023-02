In dem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal teilte, betonte Jankto, dass er ein Mensch wie jeder andere sei, mit Stärken und Schwächen. »Wie jeder andere auch möchte ich mein Leben in Freiheit leben«, sagte Jankto. »Ohne Ängste. Ohne Vorurteile. Ohne Gewalt. Aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken.«