Im Wembley-Stadion hatte der 21 Jahre alte Cole Palmer das Team von Pep Guardiola mit einem Schlenzer ins lange Eck in Führung gebracht (77. Minute). Mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit erzielte Leandro Trossard den Ausgleich (90.+10). Im Anschluss trafen alle Arsenal-Schützen vom Elfmeterpunkt, während für City Kevin De Bruyne an der Latte und Rodi an Torhüter Aaron Ramsdale scheiterten. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte Fábio Vieira.