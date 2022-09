Bei der Rückkehr von Trainer Steffen Baumgart an die Seitenlinie hat der 1. FC Köln seinen ersten Sieg in einem Europacup-Gruppenspiel seit knapp fünf Jahren gefeiert. Gegen den FC Slovácko reichte den Kölnern eine durchschnittliche Leistung zum 4:2 (2:0)-Sieg. Dass die Partie gegen den tschechischen Überraschungs-Pokalsieger in der 2. Halbzeit zum Spektakel wurde, hatten die Kölner sich selbst und den eigenen Fehlern zuzuschreiben. Dennoch verschaffte sich der FC in der Gruppe D der Conference League eine gute Ausgangsposition.