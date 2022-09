Nach einem Pfostenschuss des Kölners Dejan Ljubičić (18.) klappte es schließlich: Kainz bediente Thielmann, der quer zum zweiten Pfosten spielte, wo Tigges einschob (19.). Beinahe hätte Thielmann mit einem sehenswerten Hackenschuss auf 2:0 erhöht (28.).

Im zweiten Durchgang geriet Köln in Schwierigkeiten, zum 1:1 benötigte Nizza aber ein Handspiel von Timo Hübers, der bei einem gegnerischen Freistoß in der Mauer stand, wo er den Ball an den Arm bekam. Den fälligen Elfmeter verwandelte Delort mit einem mittigen Schuss (62.). Nur kurz darauf traf der Angreifer die Latte (63.). Köln hatte Glück, mit einem Unentschieden davonzukommen.