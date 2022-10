Das Spiel hatte noch kaum begonnen, da gingen die Gäste aus Serbien bereits in Führung. Marković erzielte das 1:0 aus kurzer Entfernung per Kopf (9.). Danach waren die Kölner das bessere Team und kamen über die Außenbahnen immer wieder durch. Nach einer starken Flanke köpfte Sargis Adamyan an die Latte (23.). Kurz darauf hatte Kölns Angreifer Florian Dietz die riesen Chance zum Ausgleich, war aber fünf Meter vor dem Tor zu lässig und schoss Belgrad-Keeper Aleksandar Popovic an (32.).