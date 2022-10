Köln ist momentan Dritter der Gruppe D und braucht am Freitag mindestens einen Punkt im letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase. Der neue Termin bringt die Kölner in Terminschwierigkeiten. Schon am Sonntag muss die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim antreten, nächste Woche Donnerstag steht dann das letzte Gruppenspiel der Conference League gegen den OGC Nizza an.