Copa América Messi trifft, doch Argentinien droht das Aus

Superstar Lionel Messi droht mit Argentinien das Aus in der Vorrunde bei der Copa América. Der zweimalige Weltmeister kam im zweiten Gruppenspiel im brasilianischen Belo Horizonte nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Paraguay hinaus und liegt mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz in der Gruppe B.

Messi, der mit der Albiceleste 2015 und 2016 jeweils im Copa-Finale gegen Chile unterlag, verwandelte in der 57. Minute einen Handelfmeter, nachdem Paraguay durch Richard Sanchez in der ersten Hälfte in Führung gegangen war (37. Minute). Argentinien hatte jedoch noch Glück, dass Paraguays Derlis Gonzalez seinerseits einen Handelfmeter vergab (62.).

"Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind, aber das gibt uns die Hoffnung, die beste Version von uns im letzten Spiel zu zeigen", sagte Argentiniens Coach Lionel Scaloni nach der Partie.

Knapper Sieg genügt Kolumbien

Die weiteren Entscheidungen über den Einzug in die Runde der letzten Acht, für die sich die jeweils zwei besten Teams der drei Gruppen sowie die besten beiden Gruppendritten qualifizieren, fällt am Sonntag, wenn Argentinien auf Katar trifft (beide ein Punkt) und Paraguay (zwei Punkte) gegen das bereits sicher qualifizierte Kolumbien (sechs Punkte) antritt.

Kolumbien erzielte in seiner Partie gegen das als Gast geladene Katar erst in der 86. Minute den Führungstreffer. Der Kopfballtreffer durch Duvan Zapata, nach Vorlage des Noch-Bayern-Spielers James Rodríguez, genügte Kolumbien aber, um sich als Erster der Gruppe B vorzeitig für das Viertelfinale zu qualifizieren.