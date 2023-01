Copa-del-Rey-Viertelfinale Real Madrid dreht Derby in der Verlängerung – erfolgreiches Jubiläum für Kroos

Lange sah es am Donnerstag aus, als sollte die Pokal-Saison für Real Madrid vorzeitig enden – dann entschied Weltfußballer Karim Benzema das Stadtderby gegen Atlético: Der Franzose traf im Heimspiel in der 104. Minute und drehte damit das Viertelfinale. Atlético war früh durch Alvaro Morata (19.) in Führung gegangen, ehe Rodrygo (79.) Real in die Verlängerung rettete. Stefan Savic sah bei Atlético kurz vor dem zweiten Gegentreffer die Gelb-Rote Karte (99.). Für den Schlusspunkt zum 3:1 (1:1, 2:1) sorgte Vinicius Junior (120.+1).