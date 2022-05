Finale der Coppa Italia Schlecht gelaunter Perišić schießt Inter zum Titel, Chiellini kündigt Juventus-Abschied an

Mit einem Doppelpack in der Verlängerung hat der frühere Bundesliga-Profi Ivan Perišić Inter Mailand zum Sieg im italienischen Fußball-Pokal geschossen. Der Kroate sorgte am Mittwochabend im Finale gegen Juventus für den 4:2 (2:2, 1:0)-Erfolg. Vor 67.944 Zuschauern im Römer Olympiastadion war der ehemalige Fußballer von Dortmund, Wolfsburg und Bayern zunächst per Foulelfmeter (99.) und kurz danach mit einem Weitschuss in den Winkel (102.) erfolgreich.

Europameister Nicolò Barella hatte Inter früh in Führung gebracht (6.), ehe nach der Pause Juventus durch zwei schnelle Treffer von Alex Sandro (50.) und Dusan Vlahovic (52.) die Partie drehte. Der einstige Leverkusener Hakan Calhanoglu rettete Mailand in einer rasanten Partie mit einem Foulelfmeter (80.) in die Verlängerung. In dieser sah Juve-Coach Massimiliano Allegri die Rote Karte (104.).

Perišić beklagt fehlende Wertschätzung Nach Abpfiff war Matchwinner Perišić dann allerdings nur bedingt in Feierlaune. Der Vertrag des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft zum Saisonende aus, Inter-Sportdirektor Giuseppe Marotta hatte sich vor Spielbeginn mit Blick auf eine Verlängerung optimistisch gegeben. Darauf angesprochen reagierte Perišić deutlich zurückhaltender und übte Kritik an der Klubführung.

»So geht man nicht mit wichtigen Spielern um, man wartet nicht bis zum letzten Moment«, sagte Perišić, der bei den Nerazzuri zu den Stammkräften gehört. »Ich fühle mich als Anführer hier, und wenn die Mannschaft so stark ist, dann ist das auch einfacher.« Ob er selbst über den Sommer hinaus Teil dieser Mannschaft sein würde, ließ Perišić offen. Bei den geschlagenen Turinern steht bereits fest, dass eine Ikone den Klub verlassen wird: Kapitän Giorgio Chiellini kündigte nach 18 Jahren bei Juventus seinen Abschied zum Saisonende an. »Es waren fantastische Jahre. Jetzt sind die Jungen dran. Ich habe alles gegeben und hoffe, dass ich etwas hinterlasse«, sagte der 37-Jährige, der im Sommer auch seine Karriere in der italienischen Nationalmannschaft beenden wird.

Giorgio Chiellini nimmt nach einer ungewohnt erfolglosen Saison Abschied von Juventus

Während Inter noch Chancen auf das Double aus Meisterschaft und Coppa Italia hat, wird Juve erstmals seit 2011 wieder eine Saison ohne Titel abschließen: Die Turiner haben in der Serie A keine Chance mehr, in der Champions League waren sie im Achtelfinale gescheitert. Von 2012 bis 2020 war der Meistertitel neunmal in Serie an Juventus gegangen, im Vorjahr gab es immerhin noch den Pokalsieg zu feiern.