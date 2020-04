Europäische Topligen in der Corona-Pandemie Die Nebensache der Welt

Während die Bundesliga auf einen baldigen Re-Start hofft, sind die andere Topligen davon noch weit entfernt. Von skeptischen Spielern in Spanien, protestierenden Fans in Frankreich und moralischen Fragen in England.

Oliver Birkner , Florian Haupt , Raphael Honigstein und Petra Truckendanner Von