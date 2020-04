Neue Richtlinien im Fußball-Weltverband Fifa will Dauer von Verträgen bei verlängerter Saison ausdehnen

Wegen der Coronavirus-Pandemie steht in zahlreichen Ländern der Fußball still. Spielzeiten müssen verlängert werden - doch viele Verträge laufen im Sommer aus. Die Fifa passt deswegen ihr Regelwerk an.