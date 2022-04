»You’ll never walk alone« Bewegende Fan-Aktion für Cristiano Ronaldo in Liverpool

Eine Geste des Mitgefühls: Die Fans des FC Liverpool widmen Manchester-United-Star Cristiano Ronaldo einen Tag nach dem Tod seines Sohnes eine Minute des Beifalls und singen ihre Vereinshymne. Die Szene im Video.

Den FC Liverpool und Manchester United verbindet eine große Rivalität. Am Dienstagabend ruht sie.

In der 7. Minute der Premier-League-Partie an der Anfield Road kommt es zu einer bewegenden Geste:

Die Fans des FC Liverpool widmen Cristiano Ronaldo eine Minute des Beifalls, erheben sich von den Plätzen und singen ihre Vereinshymne »You’ll never walk alone«.

Der Star von Manchester United und seine Freundin Georgina Rodriguez hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Sohn bei der Geburt verstorben ist. Das Paar erwartete Zwillinge.

In einem Posting auf Instagram hieß es: »Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben«

Die emotionale Fan-Aktion für Ronaldo in der 7. Minute spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt.