Saudi-Arabien sorgt durch die Verpflichtung höchst prominenter Profis seit Monaten für Aufsehen, anfangs stand dabei vor allem Al Nassr im Blickpunkt. Der Klub sicherte sich im vergangenen Winter die Dienste Ronaldos, der zuvor bei Manchester United in die zweite Reihe gerückt war.

Seither folgten zahlreiche Stars dem Portugiesen in die Pro League, so schlossen sich Karim Benzema und N’Golo Kante dem Rivalen Al-Ittihad an. Al Nassr legte zuletzt mit der Verpflichtung des Kroaten Marcelo Brozovic von Inter Mailand nach. Möglich ist all das durch den Einstieg des saudischen Staatsfonds, der neben Al Nassr auch Al-Ittihad, Al-Ahli und Al-Hilal übernahm.