Nun hat sich Ronaldo selbst zu seinem Verhalten geäußert. Bei Instagram schrieb er: »Es ist nie leicht, mit Gefühlen umzugehen. Erst recht in schwierigen Situationen, so wie wir sie gerade erleben. Trotzdem müssen wir immer respektvoll bleiben, Geduld zeigen und all den jungen Menschen ein Vorbild sein, die dieses wunderschöne Spiel lieben.«

Er wolle sich hiermit für seinen Aussetzer entschuldigen, schrieb der Portugiese. »Außerdem möchte ich, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel in Old Trafford anzuschauen, als Zeichen für Fair Play und Sportsgeist.« Der Verein sagte dem US-Sender ESPN, dass man den Vorfall untersuche.