Hattrick gegen Tottenham Cristiano Ronaldo ist jetzt der erfolgreichste Torjäger der Geschichte

Per Dreierpack in die Geschichtsbücher: Niemand hat mehr Tore in offiziellen Spielen erzielt als Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo. Dazu gab es den Sieg im Topspiel – und ein Extralob von Trainer Ralf Rangnick.