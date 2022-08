Coach in Zürich ist seit Saisonbeginn der ehemalige österreichische Teamchef Franco Foda. Avdijaj galt einst als großes Talent, schaffte den Sprung zu den Profis bei Schalke aber nicht. Beim TSV Hartenberg sorgte er in der Vorwoche für Aufsehen, als er am ersten Spieltag der neuen Saison zwei Tore gegen den von Miroslav Klose trainierten SCR Altach erzielte.