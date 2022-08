Twitter-Studie Ronaldo am häufigsten beschimpft

Portugals Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo ist laut einer Studie der am häufigsten beschimpfte Spieler in der englischen Premier League. Untersucht wurden vom britischen Alan Turing Institute in der ersten Hälfte der vergangenen Saison über fünf Monate insgesamt 2,3 Millionen Tweets, darunter befanden sich rund 60.000 Beleidigungen.