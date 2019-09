Football Leaks Ronaldo soll von Nike für Zehn-Jahres-Vertrag 162 Millionen Euro erhalten

Cristiano Ronaldo soll von dem US-amerikanischen Sportartikelkonzern Nike für zehn Jahre als Werbepartner 162 Millionen Euro erhalten. So geht es aus dem Entwurf eines Vertrags zwischen Nike und der Firma Polaris Sports Limited in Dublin hervor, die Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte des Fußballprofis ist.

Diese Nachricht entstammt einem Vorabdruck des aktuellen SPIEGEL, in dem Auszüge des Buchs "Football Leaks 2 - Neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs" veröffentlicht werden. Demnach soll die Vereinbarung des portugiesischen Superstars mit Nike von September 2016 bis Mitte des Jahres 2026 laufen. Ronaldo sollen jährlich 16,2 Millionen Euro ausgezahlt werden. Für eine besondere Auszeichnung wie den Ballon d'Or, die Wahl zum Weltfußballer des Jahres, soll der Stürmer von Juventus zusätzliche vier Millionen Euro kassieren. Die Firma Polaris Sports reagierte auf Bitte um Stellungnahme nicht. Ronaldos Berater Jorge Mendes und dessen Agentur Gestifute äußerten sich nicht. Die Firma Nike teilte auf Anfrage mit: "Wir kommentieren keine Verträge mit Athleten."

Nike und Adidas führen seit Jahrzehnten einen Kampf der Giganten um die Marktführerschaft im weltweiten Geschäft mit Sportartikeln. Je größer die Strahlkraft der Fußballklubs und ihrer Stars, umso wichtiger ist es für die beiden Unternehmen, diese Topadressen und Vorzeigefiguren langfristig an sich zu binden. Die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs hängt auch zusammen mit dem Einfluss, den Nike und Adidas auf die Branche haben. Und an keinem anderen Spieler zeigt sich der Starkult besser als an Cristiano Ronaldo.

