Nach zwei Spielen ohne Treffer Ronaldo schießt erstes Pflichtspieltor für Al Nassr

500 Millionen Euro verdient Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien angeblich. Mit Treffern konnte er diese Summe bislang nicht rechtfertigen. Nun schlug der Angreifer zum ersten Mal zu – per Elfmeter in der Nachspielzeit.