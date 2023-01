Zehn Millionen Euro für den kurzen Abstecher

Ronaldo rappelte sich auf, fasste sich unters Auge, wo der Ellbogencheck Spuren hinterlassen hatte und traf nur wenig später per Foulelfmeter zum Ausgleich (34. Minute) – Jubelsprung inklusive.

Marquinhos (43.) brachte PSG, das nach einer Roten Karten gegen den ehemaligen Bayern-Profi Juan Bernat ab der 40. Minute in Unterzahl spielte, brachte PSG wieder in Führung, in der sechsten Minute der Nachspielzeit war aber erneut Ronaldo zur Stelle.